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"التعليم": استمرار توزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعدادًا للعام الدراسي

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"التعليم": استمرار توزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعدادًا للعام الدراسي "التعليم": استمرار توزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعدادًا للعام الدراسي
"الشهري": يأتي ضمن جهود الوزارة للعودة الحضورية في العام المقبل

بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة توزيع أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي على المدارس، بعد طباعتها وترحيلها من قبل الوزارة منذ وقت مبكر؛ استعدادًا لبداية العام الدراسي.

وأوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم العام ابتسام الشهري، أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل؛ حيث تم الانتهاء منذ وقت مبكر من مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية محددة.

وأشارت إلى أن الوزارة -بالتنسيق مع إدارات التعليم- تواصل خطتها لتوزيع الكتب الدراسية قبل بدء الدراسة في 29 أغسطس الجاري، والالتزام خلال عمليات التوزيع في المدارس بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وجميع منسوبي المدارس، مؤكدةً التزام الوزارة بالخط الزمني لتسليم الكتب وتحديد مواعيد وطرق تسلّمها وتوزيعها.

يُذكر أن الكتب الدراسية تتضمّن المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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