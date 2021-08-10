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محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش احتياجات القرى

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ناقش تأخر تنفيذ عدد من المشروعات المتعثرة وتعطلها

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش احتياجات القرى

رأس محافظ صامطة أحمد عبد الله زعلة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثالثة، بصالة الاجتماعات في مقر المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة احتياجات الإدارات من المشروعات ومناقشة الفرص الاستثمارية لبلديات صامطة والسهي والقفل.

كما ناقش المجلس مطالب المواطنين بإنشاء خط مزدوج يربط حزام ديحمة الشمالي بالحضرور بمحاذاة درء أخطار السيول.

وناقش المجتمعون تأخر تنفيذ عدد من المشروعات المتعثرة وتعطلها في المحافظة؛ مثل الكلية الجامعية للبنات ونادي حطين الرياضي والكلية التقنية للبنات والمركز الحضاري، وكذلك نقص الخدمات في قرى الدريعية والخضراء وأبو حجر، واحتياجها للملاعب والحدائق، ومشروعات درء أخطار السيول.

إضافة إلى قلة المخططات السكنية المعتمدة في المحافظة ومراكزها، وعدم وجود إنارة في طريق صامطة الحرث الجديد والحاجة لنقل المرسى المؤقت من الواجهة البحرية بالسهي؛ لما يسببه من تشوه بصري.

وفي ختام الجلسة وجّه محافظ صامطة الجميع ببذل الجهد من أجل مواصلة عجلة التنمية في المحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها في ظل الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدائمة والوقوف الميداني من قبل أمير منطقة جازان، ونائبه، اللذين يحثّان على العمل المتواصل ومتابعة احتياجات المحافظات والعمل على دفع التنمية في المنطقة.

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش احتياجات القرى

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش احتياجات القرى

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش احتياجات القرى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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