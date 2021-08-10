مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي بمطروح

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون، نتيجة انقلاب سيارة كانت تقلهم على طريق قرية سيدى عبدالرحمن الجديد بالساحل الشمالى.

وكانت قد وصلت مستشفى العلمين إثر حادث انقلاب سيارة بطريق قرية سيدى عبدالرحمن الجديد، جثة هامدة باسم رقية عبدالكريم عبدالغفار ٦٣ سنة، وجثة هامدة باسم طارق محمد ٤٥ سنة القاهرة. كما أصيب في نفس الحادث كلا من سيف مجدي مصطفي ١٢ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، وأنس مجدي مصطفى ٤ سنوات يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالفخذ الأيسر، وفارس مجدي مصطفي ١٠سنوات يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالرأس واشتباه كسر بالذراع الايمن والايسر وكدمات وسحجات بالجسم، وشيماء يونس عبدالحافظ ٣٧سنة وتعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم، ومجدي مصطفى عبدالبصير ٣٥سنة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، والجميع من منطقة دار السلام بالقاهرة.