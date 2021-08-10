أخبار عاجلة

مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون -
اجتماع بـ«مياه المنيا» لمتابعة مشروعات «حياه كريمة» -
تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة -
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة -
"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة -
"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال! -
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده -
يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر! -
استخراج جسم غريب من مريء طفلة 6 أشهر بمدينة الملك سلمان الطبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي بمطروح

Print
مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي بمطروح مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي بمطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون، نتيجة انقلاب سيارة كانت تقلهم على طريق قرية سيدى عبدالرحمن الجديد بالساحل الشمالى.

وكانت قد وصلت مستشفى العلمين إثر حادث انقلاب سيارة بطريق قرية سيدى عبدالرحمن الجديد، جثة هامدة باسم رقية عبدالكريم عبدالغفار ٦٣ سنة، وجثة هامدة باسم طارق محمد ٤٥ سنة القاهرة. كما أصيب في نفس الحادث كلا من سيف مجدي مصطفي ١٢ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، وأنس مجدي مصطفى ٤ سنوات يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالفخذ الأيسر، وفارس مجدي مصطفي ١٠سنوات يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالرأس واشتباه كسر بالذراع الايمن والايسر وكدمات وسحجات بالجسم، وشيماء يونس عبدالحافظ ٣٧سنة وتعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم، ومجدي مصطفى عبدالبصير ٣٥سنة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، والجميع من منطقة دار السلام بالقاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المالية»: مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري

«المالية»: مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري

ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ريمس في الظهور الأول للبرغوث بقميص الفريق الباريسى

ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ريمس في الظهور الأول للبرغوث بقميص الفريق الباريسى

مصر تصطدم بالسودان في افتتاح كأس العرب لكرة القدم للسيدات

مصر تصطدم بالسودان في افتتاح كأس العرب لكرة القدم للسيدات

تراجع طفيف بسبب لقاح كورونا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

تراجع طفيف بسبب لقاح كورونا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021