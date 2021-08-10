★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أخبار تتحدث عن اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021. وهو الأمر الذي قام بنفيه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله من اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة بأي حال من الأحوال. وفى التقرير التالى، ينشر المصرى اليوم 5 أبرز معلومات أوضحها وزير التربية والتعليم، حول إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. معلومات عن آلية النظام الجديد للحصول على النتيجة

1- بحسب بيان وزير التربية والتعليم، فإن نتيجة الثانوية العامة 2021، ستعلن بالدرجات.

2- مجموع طلاب الثانوية العامة في نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون من 410 درجة. ولن يتم إعلانها وفقا لكارت مؤشر الأداء، أو التقديرات الملونة. كما كان متبع في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، على مدار الأعوام السابقة.

3- نتيجة الثانوية العامة 2021، ستعلن في الفترة من ١٥- ١٨ أغسطس. وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، غير صحيح ولا علاقة للوزارة به. بحسب ما أكده وزير التربية والتعليم.

4- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021، إلكترونيًا للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

5- تصحيح أوراق البابل شيت إلكترونيًا، عبر أجهزة الماسح الضوئى المتصل بأجهزة الحاسب الآلي، ويتم تجميع النتيجة ومراجعتها بدون تدخل عنصر بشري على الإطلاق.

موعد تقديم التظلمات بعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وبخصوص الطلاب المتضررين، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021،، وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تعديل بعض ضوابط الاطلاع على أوراق إجابة الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2021.

وعن موعد تقديم التظلمات بعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وتقرر أن يتقدم الطالب بطلب التظلم، للاطلاع على أوراق إجابته في موعد غايته 15 يومًا بدلا من 30 يومًا للدور الأول. و7 أيام بدلا من 15 يومًا للدور الثاني.

وتبدأ عملية تلقي التظلمات من الطلاب في اليوم التالي لإعلان ن تيجة الثانوية العامة 2021 .

. يتم سداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

نتيجة الثانوية العامة 2021 | وزير التعليم يوجّه رسالة جديدة بشأن موعد إعلان النتيجة

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تأكيد مرة أخرى، تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من 15- 18 أغسطس، وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح، ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد، وما نعلنه ننفذه حرفيًا.. فلا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر».