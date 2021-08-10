إصابة فتاة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الشيخ زويد

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أصيبت فتاة بإصابات متنوعة، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الشيخ زويد، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها في منطقة جرادة شرق مدينة العريش، على طريق «العريش/ الشيخ زويد/ رفح»، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة الفتاة «منة الله .ص.أ- 14 سنة»، من مدينة الشيخ زويد، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.