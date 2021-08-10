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«بيطري مطروح» يواصل تنفيذ برامج القوافل الطبية المجانية

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«بيطري مطروح» يواصل تنفيذ برامج القوافل الطبية المجانية «بيطري مطروح» يواصل تنفيذ برامج القوافل الطبية المجانية

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واصلت كلية الطب البيطري جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، تنفيذ برامج القوافل الطبية البيطرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، حيث دفعت بقافلة بيطرية لقرية كشوك عميرة التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن القافلة تأتي استمرارًا لتنفيذ برامج القوافل البيطرية المجانية التي تنظمها الجامعة للقرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت خدماتها للمواطنين، وتم من خلالها فحص الحيوانات والطيور، والمواشي، وتقديم الأدوية المجانية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية للحيوانات، مضيفًا أن القافلة قدمت الكشف البيطري لـ 74 حالة تتراوح بين هزال وضعف عام، جدري، ديدان داخلية، انتفاخ، التهاب رئوي، وجراحة.

المصرى اليوم

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