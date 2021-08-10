اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ«تمريض القناة» بنسبة نجاح ٩١.٥٢%

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اعتمد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس نتيجه بكالوريوس كليه التمريض حيث جاءت النسبة العامة للنجاح ٩١.٥٢%.

كما هنأ زكى طالباته المتفوقات بكلية التمريض على تميزهم وحصولهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العمليه والدراسيه القادمة.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مجموع الطلاب بمرحله البكالوريوس بلغ ١٦٥ طالب وطالبه حصل ٥٢ طالب على تقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف ،و٣٧ طالب جيد جدا مع مرتبه الشرف ،كما حصل ٣٩ طالب على تقدير عام جيد جدا ،٢١ طالب على تقدير جيد ،٢ طالب على تقدير مقبول .

هذا وأعلنت الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كليه التمريض اسماء العشر الأوائل جاء بالمركز الأول الطالبه فرحه عبدالحكيم عطيه، ومن الثانى حتى الخامس بالترتيب رشا حسين رمضان،و إسراء ممدوح محمد ،و فاطمه عاطف غريب،و ايمان سالم سليمان .

وتابعت الدكتورة إيناس محمد عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومن السادس حتى العاشر بالترتيب جاءت الطالبات شيماء السيد على ،اسماء رمضان حسين ،ودعاء محمد متولى وايه محمد عبدالرؤوف، وأميره عبدالباسط حامد.

وصرح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس بأنه يمكن للخريجين مشاهدة كافة النتائج المعلنة على موقع ابن الهيثم للخريجين عن طريق الرابط التالي

grad.suez.edu.eg

ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم القومي للخريج.