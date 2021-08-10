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نائب وزير المالية: ماضون في تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة وفقًا للجدول الزمني

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نائب وزير المالية: ماضون في تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة وفقًا للجدول الزمني نائب وزير المالية: ماضون في تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة وفقًا للجدول الزمني

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أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزيرالمالية لشؤون الخزانة العامة، أننا ماضون في تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وفقًا للجدول الزمنى المحدد بدءًا من الإطار التشريعي بإعداد قانون المالية العامة الموحد الذي تم مناقشته في مجلس الشيوخ، وإحالته إلى مجلس النواب، إضافة إلى إرساء دعائم التحول الرقمي، والتدريب والدعم الفني، والمتابعة المستمرة من خلال التقارير الدورية الإلكترونية.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الاقتصادية بما يُسهم في ميكنة موازناتها اعتبارًا من العام المالي المقبل، بحيث يبدأ التطبيق التجريبي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» في فبراير المقبل.

وقال «أبوعيش» خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية وقيادات الوزارة، حول منظومة البيانات المالية الحكومية الإلكترونية، إن تعزيز الحوكمة المالية للهيئات الاقتصادية يحتل أهمية خاصة في ظل تأثيرها الكبير على الاقتصاد القومي؛ بما يعكس صورة أفضل عن حجم النشاط الاقتصادي للحكومة بشكل عام.

المصرى اليوم

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