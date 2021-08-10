أسما شريف منير تسترجع ذكرياتها مع الراحلة دلال عبدالعزيز : «صاحبة واجب»

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استرجعت الإعلامية أسما شريف منير ذكريتها مع الراحلة دلال عبدالعزيز، خلال استضافتها في برنامج «أنا وبنتي» الذي قدمته مع والدها الفنان شريف منير.

ونشرت صورا من كواليس تصوير الحلقة، تجمعها بالفنانة ميرفت أمين، والراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «في الحلقة دي اتعلمت حاجات كتير عن الصداقة، الله يرحمها كانت صديقة بمعنى الكلمة، وعرفت عنها قد إيه هي صاحبة واجب، مفيش عزاء مكنتش فيه، وعشان كده عزائها كان مليان بناس بتدعيلها وبتحبها بجد مش واجب وخلاص».

وأضافت: «سيرتها طيبة وده واضح جدًا للكل، بناتها شبهها طيبين، كانت زوجة وأم عظيمة وست جميلة وكل الناس بتحبها.. وده كلنا عرفناه من كل الفيديوهات وكلام كل الناس عنها، كلنا هنمشي دي الحقيقية الوحيدة، لازم نفكر هنسيب إيه لما نمشي أو إزاي ممكن الواحد يسيب سيرة طيبة عشان الناس تدعيله».

واختتمت: «اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك، اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة، ربنا يصبر الأهل كلهم لأنه وجع رهيب ووقت قصير، اختبار بجد صعب، ربنا يجبر بخاطرهم».

وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت بعد صراع مع المرض منذ أن أصيبت بفيروس كورونا، في 30 أبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ61 عامًا.