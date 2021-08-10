★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقدت كيم يو جونج، شقيقة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، الثلاثاء، إجراء الولايات المتحدة الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية لافتة إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستواجهان تهديدات أمنية نتيجة المضي قدما في إجراء هذه التدريبات عسكرية التي وصفتها بـ«المذمومة» و«المدمرة للذات».

و من المقرر أن تبدأ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع تدريبات عسكرية مشتركة؛ إذ ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء مساء أمس الاثنين، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ستبدآن تدريبات عسكرية أولية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية من أن هذه التدريبات ستمحو ما تحقق من تقدم في العلاقات بين الكوريتين

«عمل مذموم ومدمر للذات»

من جانبها، انتقد شقيقة الزعيم الكوزري الشمالي، كيم جونج، التدريبات في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية، قائلة أن هذه التدريبات تعد بمثابة «عمل مذموم مدمّر للذات»، يهدد الشعب الكوري الشمالي ويثير توترا في شبه الجزيرة الكورية.

وتابعت شقيقة الرئيس الكوري الشمالي بالقول: «ستواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهديدا أمنيا أشد خطورة بتجاهلهما تحذيراتنا المتكررة من المضي قدما في التدريبات الحربية الخطيرة».

واتهمت كيم يو جونج كوريا الجنوبية «بالمعاملة الغادرة»، لمضيها قدمًا في تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة عقب فترة وجيزة من إعادة تشغيل خط ساخن بين بيونجيانج وسيئول في محاولة لتخفيف التوتر بين الكوريتين.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الاثنين، إنه لم يتم بعد الاتفاق نهائيا على توقيت التدريبات ونطاقها وتشكيلاتها.

ويتمركز نحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية التي دامت من عام 1950 إلى 1953، وانتهت باتفاق هدنة وليس معاهدة سلام، مما ترك شبه الجزيرة الكورية في حالة حرب من الناحية الرسمية.

وقالت كيم، إن «أفعال الولايات المتحدة العسكرية تظهر أن حديثها عن الدبلوماسية ليس سوى ستار وهمي يخفي اعتداء على شبه الجزيرة الكورية، وإن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فككت واشنطن قوتها العسكرية في الجنوب».

وأكدت أن كوريا الشمالية ستعزز «قوة الردع الخالصة» بما يشمل «القدرة القوية على توجيه ضربات وقائية»، للتصدي للتهديدات العسكرية الأمريكية المتزايدة.

ومضت قائلة، «برهن الواقع على أن الردع العملي بالفعل لا القول هو وحده الضامن للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وإنه لزاما علينا بناء القوة اللازمة لاحتواء التهديدات الخارجية».