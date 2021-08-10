«الإنجيلية» تنظم مؤتمر «دور الدين في العيش المشترك» بحضور وزير الأوقاف

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نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء، مؤتمرًا حول «دور الدين في دعم العيش المشترك» بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونخبة من قادة فكر المجتمع المصري بمختلف المجالات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ممثلي والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في الجلسة الأولى موضوع «الفقة والتفسير ودعم العيش المشترك»، ويتحدث فيها الأستاذ الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ويدير الجلسة الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، كما يناقش المؤتمر في جلسته الثانية موضوع «العيش المشترك بين النظرية والتطبيق» من خلال عرض نماذج من مبادرات منتدى حوار الثقافات لدعم العيش المشترك ويتحدث فيها الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، وأحمد مجاهد، رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور طارق منصور، وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس سابقًا.

كما يناقش المؤتمر في اليوم التالي «الدور الثقافي لدعم مجتمع الاعتدال» بحضور عدد من رؤساء تحرير صحف مصرية وإعلاميين.