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رئيس الطائفة الإنجيلية: تتغير للأفضل.. والسيسي يهتم بقضايا العيش المشترك

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رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تتغير للأفضل.. والسيسي يهتم بقضايا العيش المشترك رئيس الطائفة الإنجيلية: تتغير للأفضل.. والسيسي يهتم بقضايا العيش المشترك

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أكد الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية أن تتجدد وتتغير نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية تدعو لقبول الآخر والتعددية.

وأضاف «زكي» خلال مشاركته في جلسة بعنوان «الفقه ودعم العيش المشترك» في مؤتمر «دور الدين في دعم العيش المشترك» الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح لديه اهتمامًا بقضايا العيش المشترك، مشيرًا إلى أن هناك مكان لجميع أبناء الوطن في كافة المجالات وفي كل مكان.

وأوضح أن «العيش المشترك قضية هامة وأنه لدينا نموذج حقيقي للعيش المشترك يجب أن ننتبه عليه، فهو ليس فقط يعنى ما نتفق عليه ولكن أن نحترم ما نختلف عليه»، مشيرًا إلى أن «حدود الحرية هي احترام الآخر وقبول الاختلاف، وأن المواطنة تؤدى هذا الأمر بشكل كبير».

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أنه «لا يجوز اختطاف النص الدينى من سياقه، والنص مقدس ولكن قراءة النص تحتمل أكثر من رأى، وأنه لا يوجد قراءة شرعية وحيدة للنص، فالبعض يدعى أن قراءاته هي فقط الصحيحة»، مشيرًا إلى أن «تجديد الخطاب الدينى تحتاج إلى مزيد من الوقت يتم خلاله إعادة تشكيل الوعى وقبول أفكار الآخر واحترامها».

المصرى اليوم

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