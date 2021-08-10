8 قتلى وجرحى من عائلة واحدة بقصف النظام السوري على قرية بريف حماة

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جي بي سي نيوز :- قتل مواطنان وأصيب 6 آخرون غالبيتهم من عائلة واحدة بقصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف بلدة قسطون في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وكانت قوات النظام قد قصفت بالمدفعية الثقيلة ، محيط نقطة عسكرية تركية في قرية الزيادية بريف جسر الشغور، دون تسجيل خسائر.

وتعرضت قرى المشيك والمنصورة والعنكاوي بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي لقصف بري بعشرات القذائف مصدره قوات النظام المتمركزة في الجهة الغربية من سهل الغاب.

و على صعيد متصل، دارت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل العاملة في ريف إدلب الجنوبي من جهة أخرى، على محور الفطيرة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وكالات