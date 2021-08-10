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مناقشة سير العمل في مشاريع اليمن المموّلة من مجلس التعاون
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:36 صباحاً
اجتماع بـ«مياه المنيا» لمتابعة مشروعات «حياه كريمة»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:30 صباحاً
تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 صباحاً
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال!
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر!
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
استخراج جسم غريب من مريء طفلة 6 أشهر بمدينة الملك سلمان الطبية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عملية إجلاء مواطنين عراقيين عالقين في مينسك
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:48 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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