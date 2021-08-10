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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديريات التموين مستمرة في إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2021 بالمحافظات المختلفة، كما تقوم الوزارة بملاحقة العروض الوهمية من خلال متابعة بيانات «الباركود» الخاصة بالمنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه في الأوكازيون، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تحرير 32 مخالفة لعدم وجود تصريح أيضا تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

حيث كشف تقرير رسمي عن استمرار مشاركة المحلات في عروض تخفيضات الأسعار، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

وأشارت الوزارة، أن عدد المحلات التي شاركت في الأوكازيون الصيفي 2021 بلغت 1377 محلا حتى الآن، وأنه يتم تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبه التخفيضات حقيقية وهي نفس النسبة التي يتم الإعلان عنها.

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التأكيد على المديريات بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفي 2021 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2021، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 60 %، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.

وقال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تكثيف الرقابة على المحلات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من المديريات للمشاركة في الأوكازيون، لافتا إلى انه تم كشف بعض العروض الوهمية في تخفيضات الأسعار تقدمها بعض أصحاب المحلات التجارية، وتم تحرير 67 مخالفة منذ بداية انطلاق الأوكازيون الصيفي وحتى الآن، منهم 34 مخالفة عن عروض، وهمية لتخفيضات الأسعار، حيث يتم متابعة بيانات «الباركود» الخاصة المنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه في الأوكازيون، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير 32 مخالفة لعدم وجود تصريح أيضا تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.