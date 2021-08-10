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كارتيرون يلقي محاضرة المباراة في استاد الإسكندرية

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كارتيرون يلقي محاضرة المباراة في استاد الإسكندرية كارتيرون يلقي محاضرة المباراة في استاد الإسكندرية

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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إلقاء المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري في ملعب الإسكندرية.

وتتحرك حافلة الزمالك في السادسة والنصف مساء بعد تنفيذ تدريبات تأهيلية، وتناول وجبة الغداء بفندق الإقامة ببرج العرب، والتوجه بعدها لملعب الإسكندرية وإلقاء المحاضرة الفنية في الاستاد قبل المباراة المقرر لها في التاسعة مساء.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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