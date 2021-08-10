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تعليم شمال سيناء : لا شكاوي في أول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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تعليم شمال سيناء : لا شكاوي في أول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية تعليم شمال سيناء : لا شكاوي في أول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، على عدم تلقي غرفة عمليات المديرية لأي شكاوي خلال اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2020.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد ألف و351 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، أدوا امتحان اللغة العربية خلال اليوم الأول للامتحانات دون شكاوى، لافتًا إلى استمرار الامتحانات حتى الثلاثاء المقبل.

أشار رضوان إلي تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد بين الطلاب وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب والملاحظين عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء الطلبة للكمامات الواقية.

المصرى اليوم

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