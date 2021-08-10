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التشكيل الأقرب للزمالك امام الاتحاد السكندري

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التشكيل الأقرب للزمالك امام الاتحاد السكندري التشكيل الأقرب للزمالك امام الاتحاد السكندري

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يخوض الفريق الكروى الأول بنادى مباراة صعبة أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية عند التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يخوض باتريس كارتيرون المدير الفنى للمارد الأبيض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدى الونش، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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