إصابة ١١ شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح

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أصيب ١١ شخصا نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كان تقلهم على طريق مطروح الساحلى الدولى، ووقع الحادث أمام قرية اللوتس السياحية بالساحل الشمالى.

وكان مستشفى العلمين قد استقبل عدد من المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص امام قرية اللوتس، والمصابين هم سعيد السيد من الإسكندرية يعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، و حبيبه محمد الدسوقي ١٧سنة الغربية تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالساق اليمني، وافي محمد الأمير ٣٣سنة قنا ويعاني من اشتباه م بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وأسامة طارق عبدالمقصود ١٩سنة غربية ويعانى من كدمات وسحجات بالجسم، وأحمد علي محمود ٢٣سنة اسوان يعاني من اشتباه م بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد حسن احمد ٢٤سنة اسوان ويعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وعبداللطيف حسن عبداللطيف ٢٤سنة اسيوط باشتباه م بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وحماده عبدالغني عبدالله ٣٦سنة سوهاج باشتباه م بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد علي قلدس ١٩سنة اسيوط بجرح بالساق اليسري وكدمات وسحجات بالجسم، وعبدالعظيم عطيتو عبدالعظيم ٢٥سنة سوهاج بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود داوود ابو الفضل ٤٠سنة سوهاج بكدمات وسحجات بالجسم.