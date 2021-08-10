رئيس القضاء الأعلى: راعينا ظروف القضاة خلال الجزء الأول من الحركة القضائية

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صرح المستشار عمر عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن المجلس راعى في الحركة القضائية لعام 2021/2022 الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وقال «شوضة»، في بيان صحفي، إن الأمانة العامة للمجلس تبدأ تلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية بدايةً من غدٍ الأربعاء وحتى نهاية 17 أغسطس الجاري، حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أقرّ الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021/ 2022 المتضمنة ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.

كما، قرر تعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم لوظيفة قضاة بمحكمة النقض، و261 نائب استئناف للتعيين رؤوساء بمحاكم الاستئناف، و331 قاضٍ بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف، و350 رئيس من الفئة «أ» للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.