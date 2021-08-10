أوقاف جامعة الأمير سطام وجمعية ريف الخيرية توقعان اتفاقية شراكة

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لسد حاجات ومتطلبات الأسر في منطقة الرياض

وقّعت الأمانة العامة لأوقاف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بمحافظة الخرج، وجمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض "ريف"؛ اتفاقية شراكة.

وقّع الاتفاقية الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي، ورئيس مجلس إدارة "ريف" فهد بن سليمان البكيري.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود أوقاف الجامعة للتكامل مع مؤسسات القطاع غير الربحي؛ تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وتتيح الاتفاقية لسد حاجات ومتطلبات الأسر في منطقة الرياض، خصوصًا الجوانب التي تمس حياة المرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم، وتفعيل وإنجاح البرامج والأنشطة التنموية المشتركة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المنعكسة إيجابًا على المجتمعات الريفية، وبرعاية من رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي.

وأوضح الدكتور "الجريوي" أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من اهتمام رئاسة الجامعة وأوقافها لاغتنام الفرص وتحفيز القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي للمساهمة والمشاركة في تنمية المجتمع والاستفادة من الميز التنافسية لكل طرف لتحسين الأداء والوصول للأهداف بكفاءة وفاعلية.

كما ذكر "البكيري" أن الجمعية تهدف من وراء هذه الشراكة إلى ابتكار مبادرات ومشاريع وبرامج نوعية وتنفيذها بالتشارك مع أوقاف الجامعة لخدمات المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى استفادة الجمعية من الخبرات الموجودة لدى الجامعة.

حضر توقيع الاتفاقية عدد من قيادات الجامعة، والرئيس التنفيذي لجمعية "ريف" أسامة بن زيد الزعير.