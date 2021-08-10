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اجتماع بـ«مياه المنيا» لمتابعة مشروعات «حياه كريمة»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:30 صباحاً
تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 صباحاً
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال!
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر!
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
استخراج جسم غريب من مريء طفلة 6 أشهر بمدينة الملك سلمان الطبية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:22 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل ???? والرطوبةمستمرة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:38 مساءً
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