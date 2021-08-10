غدًا.. بدء تلقي تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية

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أعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عمر عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي الأمانة العامة للمجلس تلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية لعام 2021/2022 بدايةً من غدٍ الأربعاء وحتى نهاية 17 أغسطس الجاري، حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أقرّ الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021/ 2022 المتضمنة ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.

كما، قرر تعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم لوظيفة قضاة بمحكمة النقض، و261 نائب استئناف للتعيين رؤوساء بمحاكم الاستئناف، و331 قاضٍ بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف، و350 رئيس من الفئة «أ» للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.