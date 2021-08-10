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كشف ملابسات تداول يتضمن تعدي مُسن بالضرب على شاب معاق

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كشف ملابسات تداول فيديو يتضمن تعدي مُسن بالضرب على شاب معاق كشف ملابسات تداول يتضمن تعدي مُسن بالضرب على شاب معاق

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص «مُسن» بالتعدي على شاب من ذوي الهمم، بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالجيزة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخصين وهما أحد الأشخاص «بالمعاش» ونجله «معاق»، مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بانتقال قوة امنية إلى محل إقامتهما تم التقابل مع الأول وبسؤاله قرر قيامه بالتعدي على نجله بالضرب لرفضه العمل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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