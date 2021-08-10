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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص «مُسن» بالتعدي على شاب من ذوي الهمم، بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالجيزة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخصين بالفيديو وهما أحد الأشخاص «بالمعاش» ونجله «معاق»، مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بانتقال قوة امنية إلى محل إقامتهما تم التقابل مع الأول وبسؤاله قرر قيامه بالتعدي على نجله بالضرب لرفضه العمل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.