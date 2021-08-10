«القضاء الأعلى» يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021/ 2022 (التفاصيل )

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أقر مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021/ 2022 المتضمنة ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.

كما، قرر وفقًا لبيان صحفي وصل "المصري اليوم"، نسخة منه، تعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم لوظيفة قضاة بمحكمة النقض، و261 نائب استئناف للتعيين رؤوساء بمحاكم الاستئناف، و331 قاضٍ بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف، و350 رئيس من الفئة «أ» للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.