«سويت باند» تقيم حفلًا غنائيًا في قصر المانسترلي الجمعة

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يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي (بشارع الملك الصالح بالمنيل) التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الجمعة، حفلاً موسيقياً غنائياً تقدمه فرقة «سويت ساوند».

الحفل تحت عنوان «أولد أند نيو».. قيادة د. منير نصر الدين، ويتضمن مختارات من الأغاني القديمة والحديثة (عالمية وعربية) منها: مقطوعات موسيقية وأغاني لمشاهير الغناء مثل: فرانك سيناترا، ستيفي واندر، الفيس بريسلي، ويتني هيوستن، دونا سمر، جلوريا جاينور، ايديث بياف، ميراي ماتيو، بالإضافة إلى داليدا، فريد الأطرش، والشاب خالد.