لأول مرة.. «القومية للفنون الشعبية» تقدم فقرة التنورة بفتاة و4 راقصين بالهناجر

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في إضافة جديدة للفرقة القومية للفنون الشعبية، تقدم الفرقة فقرة التنورة في ثوب جديد ضمن فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، الفقرة لأول مرة بفريق مكون من فتاة وأربعة راقصين للتنورة، الأمر الذي أبهر جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، لانضمام فتاة تؤدى الفقرة بمستوى أداء وصفه المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة بأنه «رائع»، وانها أضفت على الفقرة رونقا وجاذبية أكثر من المعتاد.

كما تقدم الفرقة يوميا بجانب فقرة التنورة باقة من أشهر استعراضاتها الفنية التي تميزت بها طوال تاريخها الفنى، من خلال حفلاتها التي من مقرر أن تستمر حتى ١٤ أغسطس الجارى، منها استعراض «فتوات قبلي، الأغاني، المجوز، الحجالة، الحصان، الغوازي، المانبوطي، التنورة، العصا»

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام في الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن فقرات فنية وغنائية أخرى وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع.