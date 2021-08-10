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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة والاتحاد السكندري

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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة والاتحاد السكندري

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يشهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز منافسة شرسة على حسم الصدارة بين الأهلي والزمالك وكذلك مراكز المقدمة التي يتنافس عليها الاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة والمصري البورسعيدي.

ويحل الفارس الأبيض ضيفاً على منافسه زعيم الثغر عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة 29، وسيتم نقل اللقاء تلفزيونياً عبر شاشة أون تايم سبورت.

ويسعى إلى تحقيق الفوز وحسم نقاط البماراة الثلاث للانفراد بالصدارة مؤقتاً لحين خوض الأهلي مباراة الإسماعيلي غداً الأربعاء، فيما يأمل الاتحاد السكندري في الانتصار والتأهل إلى الكونفيدرالية الأفريقية.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري.

الأهلي 64
الزمالك 64
المصري 46
بيراميدز 43
سموحة 41
الاتحاد 41
إنبي 39
الطلائع 38
الجونة 37
المقاصة 37
الإسماعيلي 33
سيراميكا 33
المحلة 32
المقاولون 29
البنك 28
أسوان 26
دجلة 23
الإنتاج 20

المصرى اليوم

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