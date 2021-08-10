★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يشهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز منافسة شرسة على حسم الصدارة بين الأهلي والزمالك وكذلك مراكز المقدمة التي يتنافس عليها الاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة والمصري البورسعيدي.

ويحل الفارس الأبيض ضيفاً على منافسه زعيم الثغر عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة 29، وسيتم نقل اللقاء تلفزيونياً عبر شاشة أون تايم سبورت.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز وحسم نقاط البماراة الثلاث للانفراد بالصدارة مؤقتاً لحين خوض الأهلي مباراة الإسماعيلي غداً الأربعاء، فيما يأمل الاتحاد السكندري في الانتصار والتأهل إلى الكونفيدرالية الأفريقية.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري.

الأهلي 64 الزمالك 64 المصري 46 بيراميدز 43 سموحة 41 الاتحاد 41 إنبي 39 الطلائع 38