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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إطالات في فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، قبل التوجه إلى ستاد الإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع اللاعبين لفقرة تدريبية سريعة عبارة عن إطالات لفك عضلات الجسم، ثم تناول الغداء على أن يتجه الفريق بعدها إلى ملعب الإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد السكندري.