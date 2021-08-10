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يتصدر 6 لاعبين قائمة هدافي الزمالك في مرمى الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري الممتاز على مدار التاريخ، على رأسهم جمال عبدالحميد نجم هجوم الزمالك السابق.

ويستعرض الموقع الرسمي للزمالك قائمة الهدافين قبل مباراة الفريقين التي تقام مساء اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين بالمسابقة المحلية.

ويأتي جمال عبدالحميد في المركز الأول برصيد 7 أهداف، ويتساوى معه الجوهرة السمراء خليل سعيد نجم الزمالك في الستينيات بنفس عدد الأهداف.

كما سجل عبدالحليم على مهاجم الزمالك السابق 6 أهداف في شباك زعيم الثغر، ومعه أيمن يونس نجم الزمالك في حقبة الثمانينات بنفس الرصيد.

ولكل من الراحل أيقونة الزمالك حمادة إمام، وحسن شحاتة أسطورة الزمالك الحية 5 أهداف في شباك النادي السكندري.

ويخوض الزمالك في التاسعة مساء اليوم مباراة هامة أمام الاتحاد في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري مع الأهلي، حيث يملك كل من القطبين 64 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.