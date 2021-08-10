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4 نجوم زملكاوية زاروا شباك الاتحاد بـ«الهاتريك»

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4 نجوم زملكاوية زاروا شباك الاتحاد بـ«الهاتريك» 4 نجوم زملكاوية زاروا شباك الاتحاد بـ«الهاتريك»

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تشهد مباريات والاتحاد السكندري على مدار التاريخ إثارة وأرقام تهديفية كبيرة لصالح الفارس الأبيض، ما بين انتصارات بنتائج كبيرة، أو سجل تهديفي مميز لأصحاب الرداء الأبيض.

ويلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح 4 نجوم من لاعبي نادي الزمالك في بتسجيل 3 أهداف «هاتريك» في مواجهة الاتحاد على مدار التاريخ، وكان الراحل نبيل نصير نجم الزمالك السابق أول من نجح في تسجيل 3 أهداف في شباك الاتحاد موسم 1961-1962 في فوز فريقه بـ7 أهداف مقابل لا شئ.

وفي موسم 1989-1990 نجح أيمن يونس في تسجيل 3 أهداف «هاتريك» في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي أنتهت برباعية نظيفة (إسماعيل يوسف صاحب الهدف الرابع). وللمفارقة فإن الـ4 أهداف التي سجلها الزمالك كانت من ضربات الرأس.

وفي موسم 2002-2003 نجح وائل القباني نجم دفاع الزمالك في تسجيل 3 أهداف في شباك الاتحاد في الفوز 4-2 كأول مدافع يسجل «هاتريك» في الدوري المصري.

ويعد محمود عبدالرازق «شيكابالا» نجم نادي الزمالك الحالي هو رابع اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل 3 أهداف في شباك الاتحاد، في الفوز 4-3 موسم 2010-2011. والـ3 أهداف من ضربات حرة مباشرة.

المصرى اليوم

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