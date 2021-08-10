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مصرع شخص وإصابة 10 في حادث تصادم بالوادي الجديد

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مصرع شخص وإصابة 10 في حادث تصادم بالوادي الجديد مصرع شخص وإصابة 10 في حادث تصادم بالوادي الجديد

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لقي شخص مصرعه، اليوم، فى الوادى الجديد، بينما أصيب 10 آخرين وذلك على إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق الداخلة - الفرافرة بالقرب من منطقة غرب الموهوب.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الداخلة - الفرافرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والاسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى الداخلة العام، وإيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى لحين التصريح بدفن الجثة.

وتم تحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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