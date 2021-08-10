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انطلاق التمرين البحري "المحيط الهندي" بين البحرية ونظيرتها الهندية

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انطلاق التمرين البحري "المحيط الهندي" بين البحرية السعودية ونظيرتها الهندية انطلاق التمرين البحري "المحيط الهندي" بين البحرية ونظيرتها الهندية
لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات

انطلاق التمرين البحري

‬ انطلقت اليوم في مياه الخليج العربي، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "المحيط الهندي"، الذي تنفذه القوات البحرية الملكية ممثلة بالأسطول الشرقي، مع القوات البحرية الهندية الصديقة، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني.

ويأتي هذا التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة، وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الهندية الصديقة؛ لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي.

وقال "القحطاني": إن تمرين "المحيط الهندي" يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية، ويهدف التمرين لتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية، وتبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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