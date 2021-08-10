أخبار عاجلة

تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة -
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة -
"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة -
"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال! -
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده -
يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر! -
استخراج جسم غريب من مريء طفلة 6 أشهر بمدينة الملك سلمان الطبية -
تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم -
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 11299 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11299 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 11299 نقطة
بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 185 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 101.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11299.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تنمية، وعطاء، والوطنية للتعليم، والبلاد، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التعاونية، وبوبا العربية، وميدغلف للتأمين، والأهلي للتكافل، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 4.51%.

وكانت أسهم شركات الأهلي، والجزيرة، والإنماء، ودار الأركان، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، وتنمية، والراجحي، والبلاد، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 114.74 نقطة ليقفل عند مستوى 24621.00 نقطة، وبتداولات بلغت 63 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 570 ألف سهم تقاسمتها 1860 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم