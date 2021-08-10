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ماليزيا تمنح د."العيسى" جائزة الهجرة النبوية للشخصية الإسلامية الأولى

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ماليزيا تمنح د."العيسى" جائزة الهجرة النبوية للشخصية الإسلامية الأولى ماليزيا تمنح د."العيسى" جائزة الهجرة النبوية للشخصية الإسلامية الأولى
بحضور ملك البلاد.. وتعد أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين عالمياً

ماليزيا تمنح د.

منحت مملكة ماليزيا، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين في العالم، حيث جرى تتويجه بجائزة "الهجرة النبويّة" للشخصية الإسلامية الدولية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

جاء ذلك تقديراً لجهوده في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه وقيمه النبيلة ورسالته الإنسانية العظيمة للعالمين، إضافة إلى إسهاماته المؤثرة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات ودوره في نشر السلام العالمي.

وجرت مراسم التكريم خلال الاحتفالية التقليدية الكبيرة بحلول السنة الهجرية الجديدة، بحضور صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، ودولة رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين، وأعضاء وممثلي الدول الإسلامية وغير الإسلامية في دولة ماليزيا.

يُذكر أن جائزة "الهجرة النبويّة" تعد أهم جائزة تمنحها الحكومة الماليزية مطلع كل عام هجري للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والإنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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