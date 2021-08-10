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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مرسومًا بتعيين حسين عرنوس رئيسا للوزراء وعلي عبدالله أيوب وزيرا للدفاع.

ووفقا للمرسوم نفسه جرى تعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية السورية وبطرس الحلاق لـ«الإعلام».

ومطلع أغسطس الجاري، أي بعد أسبوعين من أدائه القسم؛ جدّد الأسد الثقة برئيس وزرائه حسين عرنوس، وكلّفه بتشكيل حكومة جديدة.

وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في مايو الماضي، وحصل على نسبة 95.1%، ليبدأ ولاية رئاسية رابعة، وسط تحديات اقتصادية وسياسية، يقع على كاهل رئيس الوزراء الجديد عبء تجاوزها.

عرنوس من مواليد معرة النعمان في إدلب عام 1953، وانتقل إلى حلب القريبة من مسقط رأسه للدراسة، فحصل على شهادة مهندس من جامعة المحافظة عام 1978.

عاد إلى إدلب، فتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين في المدينة، ولمدة خمس سنوات، (1989-1994).

وخلال هذه المأمورية النقابية، تولى عرنوس إدارة الشركة العامة للطرق وظل في المنصب حتى عام 2002، قبل أن يترقى معاونا لوزير المواصلات، وهو المنصب الذي تركه عام 2004.

ثم تولى إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية 5 سنوات، قبل أن يدخل مجالا جديدا بتسيير المحافظات، بدءا بدير الزور والقنطيرة، على التوالي (2009 حتى 2013).

تم اختياره عام 2013 ليصبح وزيرا للأشغال العامة، ثم أضاف له حقيبة الإسكان عام 2016 حتى 2018، وهو العام الذي تولى فيه وزارة الموارد المائية، إلى حين دعوته وتكليفه بتسيير رئاسة الوزراء العام الماضي.