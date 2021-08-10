محافظ بورسعيد يكرم عددًا من المتفوقين رياضيًا إفريقيًا ودوليًا

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حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذى، الثلاثاء، على تقديم كافة الشكر والتقدير لأبناء مصر، والذين ساهموا في رفع اسم مصر عاليا وشرفوا الدولة المصرية في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ قائلا «شرف كبير لأبناء مصر أن يمثلوها في دولة اليابان من بين ٩ آلاف شخص مثلوا دولهم في هذه البطولة من بينهم مصر، ومما يدعو للفخر ويعد شرف عظيم للمشاركة في هذه البطولة»، موجها الحضور بالوقوف تحية لهؤلاء الأبطال الذين حملوا اسم مصر في المحافل الدولية .

وخلال اللقاء، قام «محافظ بورسعيد» بتكريم عددآ من المتفوقين رياضيا والذين حصدوا مراكز رياضية متقدمة في عدد من الدول الأوربية والإفريقية من أبناء بورسعيد خاصة، حيث تم تكريم اللاعيبة البطلة / جميلة على صابر الحاصلة على المركز الثالث في سباق ١٥٠٠ متر والرابع ٤٠٠م والسادس ٢٠٠م في بطولة العالم للناشئين بإيطاليا في الفترة من يونيو الماضى، ونجحت في تحقيق ٤ أرقام قياسية في السباحة بالزعانف في بطولة كأس مصر ٢٠٢١، (٢٠٠- ٤٠٠-٨٠٠- ١٥٠٠) متر سباحة بزعانف المونو ).

وتكريم دكتور مجدى رمضان أبوعرام، رئيس منطقة بورسعيد لسباحة الزعانف وأستاذ تدريب الغوص والإنقاذ ويقوم بتدريب البطلة جميلة على صابر منذ ٤ سنوات، وتكريم البطلة هناء وليد محمد نجم، الحاصلة على الميدالية الفضية وبرونزية في لعبة الكيك بوكس وذلك في البطولة الإفريقية التي اقيمت في أغسطس ٢٠٢١، وتكريم محمد عيد الريس، وله تاريخ مشرف في لعبة الكيك بوكس وسبق له تأهيل وتدريب عدد من أبطال اللعبة، والمشرف على تدريب البطلة هناء وليد بطلة إفريقيا، وتكريم محمد أحمد محمد ابراهيم، المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين والمدرب الخاص للاعب «كيشو» الحاصل على برونزية وزن ٦٧ في لعبة المصارعة- أوليمبياد طوكيو.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لهؤلاء الأبطال، مؤكدا أنهم نموذج يفتخر به من الشباب، فهم يعملون بحب لوطنهم، متنميا لهم مزيد من التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والرياضية .