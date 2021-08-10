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بـ«شارب وباروكة».. محمد صبحي يطرح بوستر مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر»

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ظهر النجم محمد صبحي خلال الأفيش الجديد لمسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» بشخصية مختلفة عما قدمه من قبل في أعماله من حيث الشكل والمضمون، حيث يظهر بـ«شارب وباروكة».

والمسرحية يجري افتتاحها خلال الأيام الأولي من شهر سبتمبر وهي من إخراج وبطولة وكتابة النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب ايمن فتيحة ويشارك فيها كوكبة من نجوم فرقة «استديو الممثل».

«نجوم الظهر» هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.

ويقوم ببطولة المسرحية ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبدالله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

محمد صبحي قدم مؤخرا 3 مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور» التي تناول خلالهما قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.

أفيش مسرحية صبحي الجديدة

المصرى اليوم

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