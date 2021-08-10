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فادي خفاجة يعلن تعرض والده لأزمة صحية: «اتكلم يا عم السيد»

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فادي خفاجة يعلن تعرض والده لأزمة صحية: «اتكلم يا عم السيد» فادي خفاجة يعلن تعرض والده لأزمة صحية: «اتكلم يا عم السيد»

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أعلن الفنان فادي خفاجة تعرض والده لأزمة صحية مفاجئة، لافتاً إلى أنه فقد النطق، كما أعرب عن حزنه الشديد برؤيته في هذه الحالة.

ونشر «خفاجة» صورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الثلاثاء، وعلق عليها قائلا:«الراجل ده أبويا.. مجننني وتعبني نفسيًا.. ضيع عمره في تلات رجالة.. جري يمين وشمال.. عمل اللي يتعمل واللي ميتعملش.. ودلوقتي ساكت خالص.. وأنا كل اللي بتمناه من الدنيا.. اتكلم يا عم السيد.. اتكلم ياعرب.. أبوس جزمتك أتكلم».

يذكر أن آخر أعمال فادي خفاجة مسلسل «الاختيار» عام 2020، بطولة النجوم: أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، إسلام حافظ، ضياء عبدالخالق، وعابد عناني وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».

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