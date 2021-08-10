سامح عبدالعزيز ينتهي من تصوير فيلم «تماسيح النيل» (صور)

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انتهى المخرج سامح عبدالعزيز، من تصوير فيلمه «تماسيح النيل» في أسوان ليبدأ العمل على مرحلة ما بعد الإنتاج، مع الجهة المنتجة، استعدادًا لإطلاقه بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

أسرة فيلم تماسيح النيل

أسرة فيلم تماسيح النيل

أسرة فيلم تماسيح النيل

أسرة فيلم تماسيح النيل

أسرة فيلم تماسيح النيل

أسرة فيلم تماسيح النيل