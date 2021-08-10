انهيار منزل قديم من 3 طوابق دون حدوث إصابات بسوهاج

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سوهاج - السيد أبوعلى:

انهار، اليوم، منزل قديم مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان بدائرة قسم أول سوهاج مدينة سوهاج، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحادث من قسم شرطة أول مدينة سوهاج، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، انهيار منزل مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 350 متر (غير مأهول بالسكان)، ملك خيري . م . ن "40 سنة – موظف" ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج دون حدوث إصابات، وتم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وأفاد مالك المنزل بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن المنزل صادر له قرار إزالة من حي غرب مدينة سوهاج، وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.