نائب المصري: جمعة تراجع عن اتفاقه معنا..ونستحق المشاركة في الكونفيدرالية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن أحمد جمعة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، تراجع عن اتفاقه مع النادي بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الخولي، في تصريحات إذاعية :«أحمد جمعة، بعد أن انهينا الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده مع النادي، وفوجئنا بتراجعه عن الاتفاق وطلب زيادة المقابل المادي، وذلك بعد وصول له عرض من نادي انبي».

وأضاف :«رفضنا طلبات أحمد جمعة، بسبب وجود سقف للتعاقدات بالنادي ولن نتخطاه، مهما كان اسم اللاعب»، مضيفا :«اذا وافق جمعة، على شروطنا، نحن نرحب به في النادي المصري».

وكان أحمد جمعة، وقع على عقود انضمامه إلى صفوف انبي، لمدة 4 سنوات مقبلة، في صفقة إنتقال لاعب حر.

وأشار :«استحقينا المشاركة في بطولة الكونفيدرالية في الموسم المقبل، وذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين والجهاز الفني بقيادة على ماهر، هذا الموسم، على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتنا هذا الموسم».

وتابع :«سيتم عقد جلسة مع على ماهر، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد التعاقد معه».