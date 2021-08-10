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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات « للطيران» القادمة من موسكو

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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «مصر للطيران» القادمة من موسكو مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات « للطيران» القادمة من موسكو

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شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، استقبال مطار شرم الشيخ أولى رحلات شركةُ للطيران والقادمة من موسكو.

استكمالا لخطة تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران عقب قرار استئناف الحركة الجوية المباشرة بين المطارات الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة. بطراز الإيرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 297 سائحا.

وكان في استقبال الطائرة، اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة، ولكونه أول خط مباشر بمصرللطيران من موسكو إلى شرم الشيخ تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاته وبعض الهدايا التذكارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات ال Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب ومن المقرر أن تسير مصرللطيران خط منتظم بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ ايام الثلاثاء والخميس والسبت بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الاعمال وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.

وقال كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر، أن قطاع السياحة سيشهد تحسنًا ملحوظًا عقب عودة السياحة الروسية خلال الفترة المقبلة وأن هذا الإقبال الذي تشهده المنتجعات السياحية يؤكد على ثقة الدول التي استقبلت مصر سائحيها في المقصد السياحى المصري، مؤكدا أنه مقصد آمن ومتميز طوال العام، حيث تمتلك مصر منتجات سياحية متنوعة ومختلفة يستطيع فيها السائح الاستمتاع بتجربة سياحية متميزة في أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر طبيعية وشواطئ خلابة ومتاحف ومواقع أثرية فريدة مع الالتزام بتطبيق ضوابط سلامة صحية صارمة.

المصرى اليوم

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