أخبار عاجلة

تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة -
مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة -
"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة -
"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال! -
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده -
يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر! -
استخراج جسم غريب من مريء طفلة 6 أشهر بمدينة الملك سلمان الطبية -
تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم -
حذارِ من عملك المكتبي.. الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الطب الشرعي يفحص «ببرونة» طفلة قتلها والدها بمبيدي حشري

Print
الطب الشرعي يفحص «ببرونة» طفلة قتلها والدها بمبيدي حشري الطب الشرعي يفحص «ببرونة» طفلة قتلها والدها بمبيدي حشري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على «ببرونة» الطفلة «أحباب»، 9 أشهر، لفحصها بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بها من مواد سامة، بعدما تبينّ وضع الأب المتهم بقتل ابنته مبيدًا حشريًا بـ«الببرونة» للطفلة أثناء إرضاعها فلقيت مصرعها داخل مسكنها في أوسيم.
وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفلة، كما أمرت بحبس الأب 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن الأب اعتدى على الطفلة بالضرب المبرح وخنقها بـ«مخدة»، ثم وضع المبيد الحشري في الببرونة وإرضاع الصغيرة فلقيت مصرعها.
وضبطت أجهزة الأمن المتهم بعد محاولته استخراج تصريح بدفن المجني عليها، وإدعائه بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور)

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور)

حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية

حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية

اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5

اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5

معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني

معهد إعداد القادة يستقبل الداعية الإسلامي مصطفى حسني