الطب الشرعي يفحص «ببرونة» طفلة قتلها والدها بمبيدي حشري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على «ببرونة» الطفلة «أحباب»، 9 أشهر، لفحصها بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بها من مواد سامة، بعدما تبينّ وضع الأب المتهم بقتل ابنته مبيدًا حشريًا بـ«الببرونة» للطفلة أثناء إرضاعها فلقيت مصرعها داخل مسكنها في أوسيم.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفلة، كما أمرت بحبس الأب 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن الأب اعتدى على الطفلة بالضرب المبرح وخنقها بـ«مخدة»، ثم وضع المبيد الحشري في الببرونة وإرضاع الصغيرة فلقيت مصرعها.

وضبطت أجهزة الأمن المتهم بعد محاولته استخراج تصريح بدفن المجني عليها، وإدعائه بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.