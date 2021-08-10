ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين منيا القمح حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق، أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٢٨٣١جنح ا د ط، ضد صاحب محل جزارة بشلشلمون لذبح لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ على ٢٠ كيلو، والمحضر رقم ٢٨٣٢جنح ا د ط ضد صاحب سوير ماركت، لحيازته وعرضه للبيع لحوما مفرومة ومنتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٤٨ كيلو.

كما تم تحرير المحضر رقم ٢٨٣٠ جنح ا د ط ضد صاحب مخبز سياحى، لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وتقرير مخالفة ضد مخبز بلدي بالنعامنة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك تقرير مخالفة ضد مخبز بلدي بالأعراس لعدم إعطاء بون الصرف.