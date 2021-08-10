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ظهر مؤمن زكريا في الملاعب المصرية من خلال رحلة محفوفة بالتحدي والإصرار، فعشق المواقف المصيرية منذ بداياته، وكتبت المواجهات الصعبة تاريخ نجوميته في المستطيل الأخضر.

وتعرض زكريا للإيقاف الاجباري والغياب عن الساحرة المستديرة بعدما أصيب بمرض التصلب الجانبي الضموري النادر.

وشهدت مسيرة مؤمن زكريا مع فرق الدرجة الأولى في البطولات المصرية والتي امتدت لنحو 12 موسم، العديد من التحديات التي نجح في التغلب عليها.

الخروج من الأهلي

قرر الأهلي الاستغناء عن مؤمن زكريا في عام 2008 بسبب وجود عدد من الأسماء المميزة في الجانب الهجومي يأتي في مقدمتهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات.

وخاض اللاعب الشاب رحلة إثبات الذات عبر بوابة فريق الإنتاج الحربي خلال موسم 2009-2010 / 2010-2011 وقدم مستويات رائعة جعلته محط أنظار عدد من أندية المقدمة.

التحليق مع النسر الأخضر

واصل مؤمن زكريا هويته المفضلة في حسم المباريات الصعبة والتمريرات الحاسمة إلى جانب تسجيل الأهداف خلال فترة تواجده مع المصري البورسعيدي.

ورحل إلى فريق إنبي في الموسم التالي وسجل 7 أهداف خلال 23 مباراة وأصبح الاسم الأبرز في قائمة النادي البترولي.

التألق بالقميص الأبيض

نجح الزمالك في ضم اللاعب الموهوب على سبيل الإعارة وسط توقعات بعدم قدرته على مواصلة حالة التألق نظراً لاختلاف الحالة التنافسية بين اللاعبين عن الأندية التي لعب لها سابقاً.

وخالف مؤمن زكريا التوقعات مجدداً بتقدميه مستوى متقدم فنياً وتسجيل نحو 12 هدف في 57 مباراة إلى جانب العديد من التمريرات الحاسة وهو ما ساهم في التتويج بلقبين كأس مصر إلى جانب درع الدوري الممتاز.

وحاول نادي الزمالك الحفظ على تواجد مؤمن زكريا بضمه بصفة نهائية ولكن قدرة إدارة الأهلي في التواصل مع إنبي ووكيل أعمال اللاعب حسمت الأمر.

العودة إلى الجزيرة

تمكن مؤمن زكريا من العودة إلى الجزيرة بعد رحلة مميزة مع عدد من الأندية، وخاض 150 لقاء بالقميص الأحمر وسجل 42 هدفاً.

وتوج بـ8 بطولات مع المارد الأحمر بواقع الدوري المصري الممتاز في 4 مناسبات وكأس مصر مرة واحدة بالإضافة إلى السوبر المحلي مرتين وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.