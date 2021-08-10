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محمد عبدالرحمن موهبة كروية ..جاء من سوهاج يبحث عن حلمه ولم يجد واسطة

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محمد عبدالرحمن موهبة كروية ..جاء من سوهاج يبحث عن حلمه ولم يجد واسطة محمد عبدالرحمن موهبة كروية ..جاء من سوهاج يبحث عن حلمه ولم يجد واسطة

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جاء من جنوب الصعيد وتحديدا محافظة سوهاج بحثا عن حلمه ،محمد عبدالرحمن مواليد 2002 ،موهبة كروية كبيرة ،حصد بطولات عديدة وهو فى سن صغير ،تم قيده باحد الاندية فى سوهاج وتم قيده كلاعب فى الاتحاد ولكن ظروفه الصعبه دفعته للبحث عن عمل يساعد به والده وباقى اسرته .

ترك محمد عبدالرحمن الصعيد ودبت اقدامه قاهرة المعز ،ولانه وحيدا فى قلب العاصمة لم يجد سوى فرصة عمل فى محل فاكهة كى يتمكن من مساعدة أسرته تاركا لنفسه ما يكفى قوت يومه بالكاد .

نظر محمد لمن هم اقل منه داخل الدائرة المستديرة خاصة عندما كان يشاركهم اللعب فى نادى المنيب والجميع يصفق له مؤكدين انه موهبة غير مسبوقة ويجب يبحث عن حلمه ،عانى محمد كثيرا كى يحصل على استغنى من نادى سوهاج كى يكون حرا فى البحث عن حلم القيد فى نادى كبير .

توجه محمد عبدالرحمن لنادى وخاض الاختبارات وسجل اهدافا كثيرة حيث سجل فى مبارة واحدة 3 اهداف وصنع الرابع وهو يلعب فى مركز صانع الالعاب ويجيد اللعب بيسراه ويمينه بنفس دقة التمرير ولكن لانه لا يمتلك الواسطة عاد بخفى حنين .

نصحه البعض بالبحث عن حلمه عن طريق الصحافة فجاء إلى جريدة المصرى اليوم ،تصادف خروجى الى الاسانسير فاستوقفنى وبدأ يلح فى ان استمع اليه ،وداعته وبساطته ولهجته الصعيدية جعلتنى انصت اليه خاصة واننى من نفس محافظته واعلم معاناة اهالى الصعيد وكيف تضيع احلامهم بسبب الفقر والحاجة فى نفس الوقت الذى تتاح فيه الفرص لانصافهم من سكان القاهرة الكبرى .

قال لى انا من مركز جهينة محافظة سوهاج اجيد اللعب وجئت اليكم متوسلا مساعدتى ،فاجبته ليس لى سبيلا فى مساعدتك سوى نشر خبر ولعله يكون خيرا لك .

المصرى اليوم

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