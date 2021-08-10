جامعة قناة السويس تنظم دورة سيسكو لأساسيات الشبكات بكلية الحاسبات

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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم أكاديمية سيسكو بكلية الحاسبات والمعلومات دورات تدريبية لسيسكو الشبكات مجاناً لطلاب وخريجين كلية الحاسبات والمعلومات، الهندسة والعلوم .

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات أن التسجيل للدورات يبدأ من ١٠ أغسطس وحتي ١٦ أغسطس.

هذا وتضمن الدوره تعليم المفاهيم والتقنيات الجديده والتجارب العمليه في مجال الشبكات والمرتبطه بشهادات Cisisco CCNA وهى من بين أكثر الدورات التدريبية المطلوبة في مجال الشبكات. كما تكسب هذه الدورات مهارات أساسية في تخطيط وتثبيت الشبكه المنزلية أو شبكة الشركات الصغيره لاستخدام تقنيه لاسلكية وتوصيلها بالإنترنت.

وأضاف الدكتور محمد خميس حسين وكيل الكليه لشئون البيئة وخدمه المجتمع أن الدورات تشمل التعرف على تهديدات الأمان للشبكه المنزليه والحد من مخاطرها ،وممارسة التحقق وإستكشاف أخطاء الشبكه وإصلاحها وإتصال الإنترنت،بالإضافة إلى مهارات حل المشاكل والتفكير النقدى لاستخدام إداره برنامج محاكى الشبكات