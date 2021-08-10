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سموحة يغلق صفحة إنبى ويبدأ الاستعداد لمواجهة الطلائع فى الدورى

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سموحة يغلق صفحة إنبى ويبدأ الاستعداد لمواجهة الطلائع فى الدورى سموحة يغلق صفحة إنبى ويبدأ الاستعداد لمواجهة الطلائع فى الدورى

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يعود الفريق الكروى الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، وذلك بعد التعادل امام فريق إنبى القوى في المباراة التي جمعت بينهما أمس على بتروسبورت، واغلق مدرب سموحة على صفحة مباراة إنبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الممتاز.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني علاج الأخطاء التي وقع فيها الاعبين خلال مواجهة إنبى الماضية والبحث عن حلول للعقم التهديفي وعدم قدرة الاعبين على إحراز الأهداف رغم الفرص العديدة التي شهدتها المباراة.

وسيعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب في السادسة من مساء اليوم.

وأكد أحمد سامي أن حسم مقعد البطولة الكونفدرالية من الآن قبل انتهاء المسابقه أنهى طموح الاعبين في المباريات المقبلة فمن الوارد أن يتغير جدول الترتيب في نهاية المسابقة وهذا إهدار لحقوق الفرق.

هذا ويواصل عبدالكبير الوادى تنفيذ برنامجه العلاجى الذي يخضع له بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة ويغيب عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدورى.

ويواصل أحمد سامي المدير الفني مساعيه لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين السوبرخلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

المصرى اليوم

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