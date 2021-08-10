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ارتفاع عدد ضحايا حرائق الجزائر إلى 14 قتيلا

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ارتفاع عدد ضحايا حرائق الجزائر إلى 14 قتيلا ارتفاع عدد ضحايا حرائق الجزائر إلى 14 قتيلا

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أعلن التليفزيون الجزائري أنّ حصيلة ضحايا الحرائق التي تشهدها البلاد، منذ مساء الإثنين، بلغت 14 قتيلا، غالبيتهم بولاية تيزي وزو.

فيما أعلن وزير الداخلية كمال بلجود، الذي وصل الولاية، اليوم الثلاثاء، أن «أيادي مجرمة تقف وراء هذه الحرائق»، وتعهد بتكفل بخسائر جميع المتضررين.

وحسبما نقلته الإذاعة الجزائرية، فقد تحولت بعض المنازل إلى رماد، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لإطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في 14 ولاية من البلاد في وقت متقارب، وتم الإعلان عن توقيف 3 مشتبه بهم في إضرام النار في غابة بولاية المدية.

المصرى اليوم

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